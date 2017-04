Po novem s Kavalirjem tudi po Žalah

Ljubljana, 16. aprila - Podjetje Žale bo v sodelovanju z Ljubljanskim potniškim prometom (LPP) starejšim in drugim osebam, ki težko hodijo, nudilo prevoz po žalskem pokopališču s Kavalirjem. Električno vozilo bo od aprila do oktobra po pokopališču vozilo vsako nedeljo in ob praznikih med 9. in 17. uro, so sporočili iz podjetja Žale.