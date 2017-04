pripravila Mojca Zorko

Ljubljana/Obrežje, 14. aprila - Že tradicionalno se pred podaljšanim prazničnim vikendom čez Slovenijo valijo kolone turistov. Ob dejstvu, da je tega tranzita vse več ter poostrenem nadzoru na mejah, pa so nekateri za prestop meje čakali tudi več ur. Najhuje je bilo zjutraj in dopoldne na Obrežju, popoldne in zvečer pa se je začel promet gostiti na mejnih prehodih proti morju.