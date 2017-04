Erdogan z zadnjimi pozivi volivcem pred referendumom

Konya, 14. aprila - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je na enem zadnjih zborovanj pred nedeljskim referendumom o spremembi ustave zavrnil idejo o federalizmu, kritiziral pa je tudi opazovalce Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse). Turške oblasti so medtem razkrile načrte skrajne skupine Islamska država (IS) za sabotažo referenduma in napade.