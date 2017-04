Hrvaška ni prejela nobene slovenske note zaradi školjčišča v Piranskem zalivu

Zagreb/Ljubljana, 14. aprila - Hrvaško zunanje ministrstvo je danes za STA potrdilo, da ni prejelo nobene slovenske diplomatske note zaradi školjčišča, ki ga je umaški ribič postavil sredi Piranskega zaliva. Kot so dodali, so vse izdane koncesije za školjčišča v skladu s hrvaško in mednarodno zakonodajo. Na slovenskem zunanjem ministrstvu so navedbe Zagreba zanikali.