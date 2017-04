V Moskvi na konferenci o Afganistanu pozivi talibanom k mirovnim pogovorom

Moskva, 14. aprila - V Moskvi je danes potekala konferenca o Afganistanu, na kateri so talibane pozvali k mirovnim pogovorom. Voditelji talibanov bi se morali odpovedati nasilju in se pogajati z afganistansko vlado. Morebitni mirovni pogovori pa bi lahko potekali v Moskvi, so danes sporočili z ruskega zunanjega ministrstva.