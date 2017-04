Občinam šest milijonov evrov ugodnih posojil za javno infrastrukturo

Ribnica, 14. aprila - Slovenski regionalno razvojni sklad je danes objavil javni razpis za dodelitev ugodnih posojil občinam za projekte lokalne in regionalne javne infrastrukture. Na voljo je šest milijonov evrov, razpis pa bo odprt od 15. maja do porabe sredstev, a najdlje do 12. septembra letos.