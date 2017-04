Gibanje zahteva dostojno plačilo sezonskih delavcev

Ljubljana, 16. aprila - Gibanje za dostojno delo in socialno družbo je v petek z akcijo Gremo obirat jagode za đabe v Ljubljani opozorilo na neustrezne pogoje dela in mizerno plačilo sezonskih delavcev v kmetijstvu. Inštaliralo je njivo z jagodami ter ponazorilo delo brez pogodbe o zaposlitvi, malice in potnih stroškov za plačilo petodstotne vrednosti za nabrano košarico.