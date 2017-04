Italijanska policija zasegla 4,5 milijona velikonočnih pisanic

Rim, 14. aprila - Italijanska carinska in finančna policija je danes sporočila, da je na jugu države zasegla več kot 4,5 milijona velikonočnih pisanic, ki so vsebovale "nevarne" igrače ali pa so bile pomanjkljivo opremljene z informacijami za uporabnike, poroča nemška tiskovna agencija dpa.