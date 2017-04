V Beogradu prijeli romunskega mogotca s ponarejenim slovenskim potnim listom

Bukarešta/Beograd, 14. aprila - Romunskega medijskega mogotca in bivšega poslanca Sebastiana Ghito, ki ga v Romuniji iščejo zaradi suma korupcije, prevar in izogibanja plačilu davkov, so ponoči prijeli v Beogradu. Na begu je bil od decembra lani, ob prijetju pa je imel ponarejen slovenski potni list, je danes sporočila romunska policija.