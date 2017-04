NIJZ: Sistem eNapotnice uspešno nadomestil papirnate napotnice

Ljubljana, 14. aprila - Sistem eNapotnice je že v prvem tednu uspešno nadomestil papirnate napotnice, so sporočili z NIJZ. Kot so navedli, je bilo v prvem tednu skupaj izdanih več kot 55.000 elektronskih napotnic in izvedenih prek 34.000 elektronskih naročil, kar je primerljivo s številom dnevno izdanih papirnatih napotnic pred uvedbo elektronskega naročanja.