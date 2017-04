V Siriji evakuacija iz štirih obleganih mest

Damask, 14. aprila - V Siriji se je danes začela evakuacija iz štirih obleganih mest, ki je del dogovora med vlado in uporniki. Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice je mesti Fua in Kafraja, ki sta v rokah sirskega režima, zapustilo 5000 ljudi. Mesti v rokah upornikov, Zabadani in Madaja, je doslej zapustilo 2200 ljudi, še navaja observatorij.