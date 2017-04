Nanizanka Prijatelji bo postala glasbena parodija

New York, 15. aprila - V 90. letih uspešna ameriška komična nanizanka Prijatelji bo na newyorških odrskih deskah zaživela kot glasbena parodija. V ospredju muzikala bo šest protagonistov iz televizijske serije - Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler in Ross. Zanj so napisali izvirne skladbe, naslovljene po ključnih frazah iz Prijateljev, denimo We Were on a Break.