Na Vodnikovi domačiji prvi mladinski festival angažiranega pisanja

Ljubljana, 14. aprila - Na Vodnikovi domačiji v Šiški bo 21. in 22. aprila potekal prvi mladinski festival angažiranega pisanja itn. Ponudil bo pogovore, predavanja, predstave, stripovsko delavnico, pripovedovalski dogodek in koncert. Po besedah organizatorjev bo vzpostavil prostor razprav in izražanja mnenj, kjer bodo imeli ob povabljenih avtorjih glavno besedo mladi.