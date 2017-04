Projekt za boljše poznavanje zgodovine Nove Gorice

Nova Gorica, 16. aprila - Ob 70-letnici Nove Gorice se v tem mestu začenja triletni projekt, v okviru katerega bo raziskovalna skupina sistematično raziskovala Novo Gorico, njen razvoj in spomenike ter jih obravnavala v slovenskem in svetovnem kontekstu. S tem bo mesto dobilo sistematično umetnostnozgodovinsko raziskavo, hkrati pa številne dogodke, razstave in publikacije.