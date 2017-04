Beltinci, 14. aprila - Pomurska avtocesta je med Gančani in Lipovci v smeri Maribora, kjer so jo zaradi prometne nesreče nekaj pred 11. uro zaprli, je znova odprta za promet. Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste pa je na omenjeni cesti trenutno še vedno zaprt vozni pas med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova v smeri Maribora.