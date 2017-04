V eksploziji v silosu nedaleč od Splita več poškodovanih

Zagreb, 14. aprila - Nedaleč od splitskega severnega pristanišča je danes prišlo do eksplozije v enem od silosov za skladiščenje pšenice. Splitska policija je potrdila, da so bile v eksploziji tri osebe poškodovane, hrvaški mediji pa poročajo, da je gasilska enota na kraju dogodka sporočila, da so se ponesrečili štirje delavci.