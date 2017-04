Evropska raziskava za pomoč manjšim podjetjem na poti k pametni industriji

Koper, 16. aprila - EU je v pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP) pri prehodu v pametno industrijo podprla raziskavo, s katero želijo ugotoviti dejansko stanje podjetij pri tem prehodu, zbrati evropske in nacionalne pobude za financiranje ter ugotoviti, kakšne so potrebe MSP pri tem prehodu. Sodeluje 15 ustanov iz sedmih držav, tudi tri iz Slovenije.