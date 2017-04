Ester Ledecka v družbi Tine Maze in Ilke Štuhec

Bormio, 14. aprila - Znana je prejemnica letošnje že 21. po vrsti nagrade Mattea Baumgartna. Ta nagrada gre letos v roke češki deskarki na snegu in smučarki Ester Ledecki. Gre za priznanje za športne talente v zimskih športih, ki najbolje združujejo vrhunske športne dosežke in uspešno šolanje. Omenjeno nagrado sta dobili tudi Tina Maze in Ilka Štuhec.