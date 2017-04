Novogoriška občina ponuja finančne spodbude za razvoj gospodarstva

Nova Gorica, 16. aprila - Mestna občina Nova Gorica je objavila nove razpise za spodbujanje podjetništva. Celotna vrednost razpisanih sredstev znaša 350.000 evrov, so sporočili iz Mestne občine Nova Gorica. Vsi razpisi so odprti do 15. maja, razen razpisa za sofinanciranje plačila komunalnega prispevka, ki bo odprt do 17. novembra.