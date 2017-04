Alitalia s sindikati sklenila dogovor in se izognila bankrotu

Rim, 14. aprila - Italijanski letalski prevoznik Alitalia se je zahvaljujoč jutranjemu dogovoru med vodstvom podjetja in sindikati že tretjič v desetletju za las izognil bankrotu. Sindikati so pristali na znižanje plač in ukinitev skoraj 1000 delovnih mest, dogovor pa je bil nujen za dokapitalizacijo podjetja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.