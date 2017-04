Velikonočni prazniki niso pravi pokazatelj obiska v Posočju

Bovec, 14. aprila - Velikonočni in prvomajski prazniki v Zgornjem Posočju niso pravi pokazatelj turistične sezone, ker je v regiji to nekakšno prehodno obdobje, je za STA povedal direktor Lokalne turistične organizacije (LTO) Bovec Janko Humar. Trenutno so sicer njihove nočitvene kapacitete med prihajajočimi prazniki zasedene okrog 40-odstotno.