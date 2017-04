Hrvaška bo subvencionirala obresti na stanovanjska posojila mladim

Zagreb, 16. aprila - Hrvaška vlada namerava mladim do 45 let subvencionirati obresti na stanovanjska posojila za prvo nepremičnino, za katero bodo odšteli največ 1500 evrov za kvadratni meter. Kot so predlagali na nedavni vladni seji, nameravajo plačati polovico mesečnega obroka v prvih štirih letih izplačila posojila.