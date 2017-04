Počivalšek s kolegi iz regije o dogajanju v Agrokorju

Ljubljana, 14. aprila - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ima v sredo v Beogradu načrtovane aktivnosti, so za STA potrdili na ministrstvu. Po poročanju hrvaških medijev naj bi šlo za srečanje predstavnikov Slovenije, Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine na temo Agrokorja. Dobavitelji medtem nadaljujejo s prizadevanji za zaščito položaja.