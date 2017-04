Mariborski policisti prijeli tatova koles

Maribor, 14. aprila - Mariborski policisti so v torek prijeli 29-letnika, ki je kradel kolesa. Po zbranih obvestilih in opravljenih hišnih preiskavah so Mariborčanu uspeli dokazati sedem kaznivih dejanj tatvin koles različnih cenovnih razredov, od 250 do 1500 evrov. Še isti dan so prostost odvzeli tudi 17-letniku, ki je sodeloval pri omenjenih tatvinah.