Upodobitve morja Alberta Sirka na ogled v Narodni galeriji

Ljubljana, 15. aprila - V Narodni galeriji je do 21. maja na ogled razstava Albert Sirk - slikar našega morja. Umetnik je večino opusa posvetil morju, izkazal pa se je tudi kot izjemen portretist in risar. Postavitev združuje 71 slik, ki jih dopolnjujejo dokumentacijsko gradivo, fotografije, razstavni katalogi in časopisi, v katerih je Sirk objavljal svoje ilustracije.