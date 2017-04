Obtožnica proti ameriški zdravnici zaradi obrezovanja ženskih spolnih organov

New York, 14. aprila - Zdravnici iz ameriškega Detroita zaradi obrezovanja ženskih spolnih organov grozi dosmrtna zaporna kazen. 44-letna Jumana Nagarwala je deklice, stare od šest do osem let, obrezovala 12 let v svoji ambulanti v Michiganu. Gre za kaznivo dejanje, ameriško tožilstvo je zato proti njej vložilo obtožnico. Zdravnico so medtem aretirali.