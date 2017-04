Ob prazničnih jedeh zdravniki svetujejo zmernost

Ljubljana, 14. aprila - Slovenski prazniki so že pregovorno vezani na praznično obloženo mizo, pogostejše prenajedanje in opuščanje telesne dejavnosti. Pestra ponudba praznične hrane, ki ima lep videz, vonj in okus, poveča tek. Zato je pomembno, da smo ob vseh sladkih, mastnih in slanih dobrotah čim bolj zmerni, opozarjajo zdravniki.