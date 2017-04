V Destrniku obeležujejo 300-letnico omembe šolstva

Destrnik, 14. aprila - V Destrniku danes slovesno obeležujejo 300-letnico omembe šolstva v teh krajih. Po besedah ravnatelja Osnovne šole Destrnik - Trnovska vas Draga Skurjenega je jubilej priložnost, da se zahvalijo in izrazijo spoštovanje do vseh, ki so soustvarjali zgodovino in podobo destrniškega šolstva. To je namreč igralo pomembno vlogo pri razvoju kraja.