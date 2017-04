Na azijskih borzah negativna gibanja

Tokio, 14. aprila - Na azijskih borzah so danes negativna gibanja. Med vlagatelji se je okrepila zaskrbljenost zaradi geopolitičnih tveganj, potem ko so ZDA odvrgle bombo na Afganistan. To je le dodaten pritisk na že tako nemirnem Bližnjem vzhodu in napetosti na Korejskem polotoku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.