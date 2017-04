V Mehiki tragična prometna nesreča zahtevala več kot 20 življenj

Ciudad de Mexico, 14. aprila - V silovitem trčenju na avtocesti v Mehiki je v četrtek umrlo 24 ljudi, devet je ranjenih. Nesreča se je zgodila, ko je voznik cisterne s 40.000 litri goriva zapeljal v nasproti vozeči avtobus na avtocesti na tihomorski obali. Ob trčenju je prišlo do eksplozije, žrtve pa so žive zgorele, so sporočile lokalne oblasti.