Razlage Urana in Zormana pred preiskovalno komisijo o ugotavljanju zlorab v zdravstvu v nekaterih delih nasprotujoče

Ljubljana, 14. aprila - Komisija DZ, ki preiskuje domnevne zlorabe pri prodaji in nakupu žilnih opornic, je danes kot priči soočila nekdanjega vodjo nabave v UKC Ljubljana Bojana Urana in nekdanjega vodjo katetrskega laboratorija UKC Darka Zormana. Njune razlage so se najbolj razlikovale pri pojasnjevanju pristojnosti komercialnih in zdravniških članov razpisnih komisij.