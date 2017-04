Newyorški borzni indeksi v skrajšanem trgovalnem tednu navzdol

New York, 14. aprila - Osrednji newyorški borzni indeksi so že v četrtek sklenili skrajšani praznični teden pred veliko nočjo, odrezali pa so se slabo, predvsem zaradi geopolitičnih napetosti in slabših četrtletnih poslovnih poročil podjetij od pričakovanih. Gospodarske statistike ni bilo kaj prida.