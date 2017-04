Ameriška vojska potrdila napačno usmerjen zračni napad v Siriji, ki je pobil 18 zavezniških borcev

Washington, 14. aprila - Centralno poveljstvo oboroženih sil ZDA je v četrtek potrdilo, da so zavezniška letala v torek po napaki bombardirala položaje zavezniških upornikov na severu Sirije in ubila 18 borcev proti Islamski državi (IS) in režimu predsednika Bašarja al Asada. Ni pa jasno, čigava letala so bila kriva.