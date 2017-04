Finance: Zakaj hočete Kubo, ne pa rešitve problema Mercator (14. 4.)

Ljubljana, 13. aprila - Da, zaradi - recimo mu stečaja - Agrokorja nimajo problema samo Agrokor, banke, zaposleni in upniki. Da, zaradi - recimo mu stečaja - Agrokorja imajo problem Mercator, tu zaposleni in drugi upniki, dobavitelji. S stečajem Agrokorja ima problem Slovenija. In logično je, da se s tem problemom ukvarja politika, v Financah piše Simona Toplak.