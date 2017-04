Osmim navijačem Leicesterja zaporne kazni

Madrid, 14. aprila - Osmerica navijačev Leicesterja, ki je bila na tekmi nogometne lige prvakov proti madridskemu Atleticu med najbolj vročekrvnimi, je danes dobila štirimesečne pogojne zaporne kazni. Po hitrem postopku je odločalo sodišče v Madridu, kjer so se navijači v sredo zapletli v pretep in nasilje, poškodovani so bili tudi trije policisti.