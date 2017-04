Delo: Boj za milijardo (14. 4.)

Ljubljana, 13. aprila - Predlog zakona, ki naj bi odpravil ugotovljeno neustavnost pri razlastitvi lastnikov podrejenih obveznic in delnic bank ter jim zagotovil učinkovito pravno varstvo, je oškodovane vlagatelje vse prej kot razveselil. Očitajo mu neustavnost in menijo celo, da so predlagane rešitve slabše od obstoječih, v Delu piše Maja Grgič.