Crvena zvezda osvojila ligo Aba

Zagreb, 13. aprila - Košarkarji Crvene zvezde so zmagovalci letošnje lige Aba. V finalni seriji so v Zagrebu premagali Cedevito, tokrat s 77:61, in se naslova prvaka veselili že po treh odigranih tekmah. Za beograjsko moštvo, ki se naslova prvaka veseli že tretjič, je bil najboljši igralec Deon Thompson s 14 točkami, za Cedevito jih je Toni Katić prispeval 12.