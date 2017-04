OPCW: Trditve o sirskem kemičnem napadu kredibilne

Ženeva, 13. aprila - Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW) je danes sporočila, da so trditve o kemičnem napadu na sirsko mesto Kan Šejkun, v katerem je umrlo 87 ljudi, kredibilne. Kot so dodali, so strokovnjaki analizirali informacije, ki so bile na voljo, in njihova prva ugotovitev je, da gre za kredibilne trditve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.