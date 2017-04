Komisija za peticije se je seznanila z urejanjem položaja romske skupnosti

Ljubljana, 13. aprila - Komisije DZ za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti se je danes seznanila z urejanjem položaja romske skupnosti v Sloveniji. V razpravi so predstavniki romske skupnosti opozorili na njihov še vedno slab položaj, pogrešajo dialog med državo ter lokalno in romsko skupnostjo. Župani občin pa so opozorili na pomanjkanje financiranja.