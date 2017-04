Na prvem festivalu zmagala potica iz orehov, pehtrana in maka

Otočec, 13. aprila - Na prvem festivalu velikonočne slovenske potice na nacionalni ravni danes na Gradu Otočec je zmagala potica, v kateri so prepleteni orehov, pehtranov in makov zvitek. Za zmagovalno potico, za potici na drugem in tretjem mestu ter za tisto, ki si je prislužila posebno omembo, so na dražbi zbrali 750 evrov, so za STA dejali organizatorji.