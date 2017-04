Odpeljal se je s tujim traktorjem

Ljubljana, 13. aprila - Neznani storilec je med torkom in sredo z dvorišča v naselju Dobrovo v občini Brda odvzel traktor znamke New Holland, s katerim se je odpeljal neznano kam. S tem je nepridiprav lastniku povzročil večjo materialno škodo. Policija bo tako podala kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.