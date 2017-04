Na velikonočni mizi so nepogrešljivi barviti pirhi

Ljubljana, 14. aprila - Med tradicionalnimi velikonočnimi jedmi so pirhi, ki v ljudskem izročilu pomenijo kaplje Kristusove krvi. Večina slovenskih pokrajin je ohranila bogato dediščino okraševanja in barvanja jajc, od belokranjskih pisanic, prekmurskih remenic do brkinskih pirhov. Z različnimi tehnikami, vzorci in motivi jim vsak lahko podeli svoj pečat, omejitev ni.