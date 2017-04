Vlada: DUTB ne moremo predlagati ukrepov glede hipotek v Celovških dvorih

Ljubljana, 13. aprila - Vlada kot skupščina DUTB tej družbi ne more predlagati ukrepov glede hipotek na stanovanjih, ki so jih podizvajalci Vegrada AM kot kompenzacijo dobili v Celovških dvorih. DUTB se glede na svoje poslanstvo ne sme odpovedati hipotekam, poleg tega to ne bi bilo pravično do podizvajalcev, ki kompenzacije niso bili deležni, je sklenila vlada.