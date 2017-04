V Varšavi politične konzultacije med Poljsko in Slovenijo

Varšava/Ljubljana, 13. aprila - V Varšavi so danes bile politične konzultacije med Poljsko in Slovenijo. Državna sekretarka na ministrstvu za zunanje zadeve Darja Bavdaž Kuret se je srečala z državno podsekretarko in namestnico zunanjega ministra Poljske Joanno Wronecko. Osrednja tema pogovorov je bila izmenjava pogledov in stališč o razmerah na Bližnjem vzhodu.