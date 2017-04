Mirovna misija ZN v Haitiju se bo letos končala

New York, 13. aprila - Varnostni svet Združenih narodov je danes odločil, da po 13 letih konča mirovno misijo na Haitiju in jo nadomesti z manjšimi policijskimi silami. Članice VS ZN so soglasno sprejele resolucijo, s katero se bo misija MINUSTAH končala do 15. oktobra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.