Vlada imenovala v. d. generalnih sekretarjev na ministrstvih za javno upravo in za zdravje

Ljubljana, 13. aprila - Vlada je na današnji seji s petkom s položaja generalnega sekretarja na ministrstvu za javno upravo razrešila Mirka Stoparja in s 15. aprilom za vršilca dolžnosti imenovala Marka Doblekarja. Vlada je razrešila tudi generalno sekretarko na ministrstvu za zdravje Nevenko Vratanar in za vršilca dolžnosti imenovala Stoparja, so sporočili po seji vlade.