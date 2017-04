Sirska vojska: V letalskem napadu koalicije na kemično skladišče IS več sto mrtvih

Damask, 13. aprila - Sirska vojska je danes sporočila, da je v letalskem napadu koalicije pod vodstvom ZDA na vzhodu Sirije življenje izgubilo več sto ljudi, saj so zadeli strupeno snov, ki jo je hranila teroristična skupina Islamska država (IS). Domnevni napad se je zgodil v sredo, cilj pa je bil oporišče IS vzhodno od province Deir Ezor.