Na Ljubljanski borzi vtis popravil zadnji trgovalni dan

Ljubljana, 13. aprila - Na Ljubljanski borzi se je danes odvil zadnji trgovalni dan v tem tednu, saj bo borza v petek in ponedeljek zaradi mirovanja medbančnih plačil zaprta. Borzni posredniki so sklenili približno toliko prometa kot prej v treh dneh skupaj. Dogajanje so popestrile družba Petrol, Luka Koper in Mercator.