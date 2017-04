Številnim članom v treh strokovnih svetih s področja izobraževanja kmalu poteče mandat

Ljubljana, 13. aprila - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport glede na to, da bo junija potekel mandat približno polovici članov v strokovnih svetih za splošno in za poklicno in strokovno izobraževanje ter za izobraževanje odraslih, poziva predlagatelje k posredovanju predlogov za nove člane. Predloge je treba posredovati do 5. maja.