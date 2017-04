Ekologi brez meja opozarjajo na problematiko zavržene hrane

Ljubljana, 13. aprila - V sklopu projekta Ne meč'mo hrane stran!, ki ga sofinancira ministrstvo za okolje in prostor, so Ekologi brez meja začeli z vseslovensko oglaševalsko kampanjo, v kateri so dali glas zavrženim živilom. Po ocenah vsak Slovenec letno zavrže 73 kilogramov hrane, k skupno skoraj 151.000 tonam zavržkov pa največ prispevajo gospodinjstva.